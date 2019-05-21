فتح باب تقديم مشروعات الأفلام لملتقى القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، من 20 إلى 29 نوفمبر عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائى التى تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما فى نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 1 أغسطس.

النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائى سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلى مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولى وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربى، وتختار لجنة مكونة من خبراء فى صناعة السينما مشروعات الأفلام التى تتلقى الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى القاهرة السينمائى.

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائى أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلًا فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلًا أو قصيراً.

وعلق المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قائلًا: «أحد أهم أسباب نجاح النسخة الأولى من أيام القاهرة السينمائية، كان من خلال عدد المشروعات التى تقدمت لـملتقى القاهرة السينمائى ومجموعة من الشركاء يهتمون بضرورة

تطوير المحتوى السينمائى وأن يكونوا جزءًا مؤثرًا فى ذلك، وهذا النجاح يخلق لدينا تحديًا كبيرًا لكى تكون النسخة المقبلة أكثر نجاحًا وتأثيراً، وهو ما يتماشى مع سعى مهرجان القاهرة ليكون حدثًا مؤثرًا فى صناعة السينما بالمنطقة، سواء عبر ملتقى القاهرة السينمائى، أو أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما، أو عروض الأفلام العالمية والعربية».

وعلى جانب آخر أعلنت مجلة سكرين انترناشونال عن إطلاقها مبادرة «نجوم الغد العرب» الشهيرة لاكتشاف المواهب من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

«نجوم الغد العرب» مبادرة هدفها الاحتفاء بالمواهب العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين والكُتّاب وصناع الأفلام الذين يستعدون لإثبات مكانتهم فى الصناعة الدولية خلال السنوات المقبلة. نسخة نوفمبر المقبل ستكون الثالثة للبرنامج، بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة، من بينهم المخرج المغربى علاء الدين الجم، والذى يُعرض فيلمه الطويل الأول «القديس المجهول» ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى فى

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مهرجان كان الحالى.

قائمة المشاركين السابقين فى «نجوم الغد العرب» تضم أيضًا المخرجين مونيا عقل «لبنان» أمجد الرشيد «الأردن» وأيمن الشطرى «العراق»، وجميعهم يستعدون حاليًا لتصوير فيلمهم الطويل الأول. كذلك تضمن البرنامج من المواهب التمثيلية المصرى أحمد مالك «شيخ جاكسون» السورى سامر اسماعيل «يوم فقدت ظلى» الفلسطينية ماريا زريق «واجب» والتونسية مريم الفرجانى بطلة فيلم «على كف عفريت» الذى عُرض فى مسابقة نظرة ما بمهرجان كان 2017.

هذا وستقوم مراسلة سكرين انترناشونال فى الشرق الأوسط ميلانى جودفيلو باختيار المواهب الصاعدة من المنطقة خلال الأشهر المقبلة لإعداد القائمة النهائية التى سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان القاهرة، والذى سيقام هذا العام فى الفترة بين 29 و29 نوفمبر.

رئيس تحرير سكرين انترناشونال صرح قائلًا: «يسعدنا أن نجلب نجوم الغد العرب إلى مهرجان القاهرة، المهرجان بالغ الأهمية فى المنطقة والداعم الرئيسى للمواهب العربية. نجوم الغد العرب هى مبادرة تفخر بها سكرين انترناشونال. ومع مواصلة السينما العربية النمو والازدهار، تشعر سكرين انترناشونال بالتشوق لتقديم المواهب العربية الاستثنائية من الممثلين وصناع الأفلام لصناعة السينما العالمية. لا يمكننا الانتظار حتى نطلق النسخة الثالثة فى نوفمبر المقبل فى القاهرة».

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاماً، حيث ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس «FIAPF» مع 14 مهرجانًا آخر ينظم مسابقات دولية.