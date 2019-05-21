وجه جديد.. روزالين البيه: «قابيل» نقطة انطلاقة في عالم الدراما التليفزيونية

حققت الفنانة الشابة رزوالين البيه ردود فعل جيدة فى مسلسل قابيل الذى لفت الانتباه منذ اللحظات الأولى لعرضه فى رمضان، حيث جذبت الأنظار بشخصية سارة التى خطفت قلب «قابيل»، الزوجة الجميلة المحبة التى تحولت إلى شبح يؤنس وحدته ويواسيه بعد أن فقدها فى حادث، وهو أول أدوارها التليفزيونية بعد مشاركتها فى عدة أعمال منها فيلم «تراب الماس» والفيلم القصير «شوكة وسكينة» الذى تم عرضه من قبل فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى.

روزالين عبرت عن سعادتها بمشاركتها لأول مره فى موسم دراما رمضان، وقالت إن مسلسلات رمضان تدخل بيوت الناس وتحكى

حكايات، وهذا ما كنت متحمسة له منذ البداية، بالإضافة إلى أننا اعتدنا على أن الجمهور يتابع الدراما فى رمضان دائماً مع الفوازير.

وعن مشاركتها فى مسلسل قابيل قالت: تخوفت فى البداية لأنه أول أدوارى فى التليفزيون المصرى وهو بطولة جماعية، وخصوصا أن كل من يمثلون معى مميزون، بالإضافة إلى أننى تعلمت من كل منهم كيفية تحسين مستواى، ولا أنكر أن المخرج كريم الشناوى هو سبب مشاركتى فى العمل لأننا كنا نبحث عن عمل يجمعنا بعد

فيلم شوكه وسكينة، وأيضا الفنان الكبير محمد ممدوح والذى كنت أتمنى أن أشاركه فى أى عمل فنى لأنه مدرسة فى الأداء.

وعن دور سارة قالت: هى شخصية مثيرة للجدل احببتها بمجرد أن قرأتها، وبنيتها مع المخرج منذ البداية، خاصة أننى أحب الأعمال الصعبة، أنا أؤيد أى عمل يشجع على ظهور الشباب، لأننى أشعر بأن هذا يساعد على نمو العمل فى مجالى السينما والتليفزيون.

وعن أصعب مشاهدها قالت: أول مشهد صورته، حيث كنتُ مرتبكة، لكن الحمد لله حتى المشاهد التى من الممكن أن تكون صعبة عندما قرأتها على الورق، لكن عندما تُنفذ على أرض الواقع، تكون من أجمل التجارب التى مررتُ بها، وعندما رجعت إلى مصر لم أكن أبحث عن العمل فى المسلسلات وركزت على المسرح والأفلام.