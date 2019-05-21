بالصور.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

خطفت النجمة هند صبري الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، حيث طرحت صور إطلالتها الرمضانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، و هو

بطولة كل من محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، أحمد حاتم، أمنية خليل، روبي، هاني عادل، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، أحمد هيثم زكي، وتدور أحدث الفيلم تكملة ما انتهىإليه الجزء اﻷول.

في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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