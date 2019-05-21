بالفيديو.. عمرو سعد يطرح برومو "حملة فرعون"

طرح النجم عمرو سعد برومو فيلم "حملة فرعون"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا عليه: "بسم الله..توكلنا على الله..حملة

فرعون".

يذكر أن فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل

من محمد لطفي، روبي، محمود عبدالمغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفى منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، كرم جابر، بيج رامي، هافبور جوليوس جورنسون، أحمد فهمي.

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