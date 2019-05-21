فن ومشاهير

بالفيديو.. عمرو سعد يطرح برومو "حملة فرعون"

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طرح النجم عمرو سعد برومو فيلم "حملة فرعون"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا عليه: "بسم الله..توكلنا على الله..حملة

فرعون".

 

يذكر أن فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل

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من محمد لطفي، روبي، محمود عبدالمغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفى منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، كرم جابر، بيج رامي، هافبور جوليوس جورنسون، أحمد فهمي.

 

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