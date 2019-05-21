بالفيديو.. عمرو سعد يطرح برومو "حملة فرعون"

طرح النجم عمرو سعد برومو فيلم "حملة فرعون"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا عليه: "بسم الله..توكلنا على الله..حملةفرعون".
يذكر أن فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل
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