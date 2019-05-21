بعد دوره في لمس أكتاف.. أحمد زاهر يشيد بأداء فتحي عبدالوهاب

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة خاصة للفنان فتحي عبدالوهاب أشاد فيها بأدائه كممثل متميز، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب زاهر عبر حسابه: "فتحي عبدالوهاب أنت ممثل استثنائي ملكش حل و دايما بتغرد خارج السرب شابوه يا صديقي"، وانهالت تعليقات متابعيه تعبر عن إعجابها بأداء عبدالوهاب،



يذكر أن فتحي عبدالوهاب يشارك في مسلسل "لمس أكتاف"، إلي جانب ياسر جلال، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، خالد كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي. عبدالوهاب أنت ممثل استثنائي ملكش حل و دايما بتغرد خارج السرب شابوه يا صديقي"، وانهالت تعليقات متابعيه تعبر عن إعجابها بأداء عبدالوهاب،لشخصية حمزة في مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان.يذكر أن فتحي عبدالوهاب يشارك في مسلسل "لمس أكتاف"، إلي جانب ياسر جلال، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، خالد كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

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