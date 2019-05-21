محمد إمام "ضيّع" بين الإنجيل والمصحف أمام داليدا خليل ووالدها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد امام مقطعا من مسلسل هوجان الذي يخوض فيه المنافسة في شهر رمضان الحالي وهو مشهد خاص بالشق اللبناني الذي جمعه بالممثلة داليدا خليل .
وبينما كان يؤكد لها ولوالدها انه لا يقصد اذيتهما حمل الانجيل ليحلف عليه على اساس انه القرآن فرد الوالد ان هذا الانجيل ليرد امام: "وكتاب الله اجدع ناس وكلام ربنا كله على دماغنا".
رسالة جميلة بقالب فكاهي اوصلها من خلال هذا المشهد الذي حصل على تعليقات ايجابية جدا منها: " الله ع السينما لما تكون بتقرب الناس من بعض وتحث ع احترام معتقدات الآخرين .. الله عليك يا امام".
عجبنى حركة هوجان لما مسك الانجيل و كان فاكره مصحف و باسه و حطه فوق راسه.. و لما عرف انه مش مصحف قال كلها كتب ربنا و مسكه بكل احترام
كذلك عبر الممثل اللبناني مازن معضم عن احترامه لهذه الخطوة.
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