خاص الفن- قبل العلاج في ألمانيا إليسا تزور مستشفى في بيروت لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - متابعة لسلامة صحتها وقبل ان تسافر الى المانيا، خضعت الفنانة ​إليسا​ لفحوصات جديدة في احدى مستشفيات بيروت منذ ايام قليلة واجرت صورة لأمعائها للاطمئنان على أي جديد.

إليسا ستسافر بعد ايام قليلة من أجل إستكمال علاج يدها من تداعيات العلاج من مرض السرطان الذي شفيت منه، وقد اشارت مصادرنا من قبل الى ان البلد الذي ستتلقى فيه إليسا العلاج هو ألمانيا ومن المتوقع ان تكون مدة العلاج حوالى ٢٠ يوما.

يذكر أن إليسا كانت سافرت أوائل العام الحالي إلى بروكسل حيث أجرت عملية جراحية في يدها بسبب الآثار الناتجة عن علاجها من مرض سرطان الثدي.

نتمنى الشفاء التام للفنانة إليسا بأقرب وقت ونحن بإنتظار اعمالها الفنية الجديدة.