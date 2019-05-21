ميرنا وليد - بيروت - متابعة لسلامة صحتها وقبل ان تسافر الى المانيا، خضعت الفنانة إليسا لفحوصات جديدة في احدى مستشفيات بيروت منذ ايام قليلة واجرت صورة لأمعائها للاطمئنان على أي جديد.
إليسا ستسافر بعد ايام قليلة من أجل إستكمال علاج يدها من تداعيات العلاج من مرض السرطان الذي شفيت منه، وقد اشارت مصادرنا من قبل الى ان البلد الذي ستتلقى فيه إليسا العلاج هو ألمانيا ومن المتوقع ان تكون مدة العلاج حوالى ٢٠ يوما.
يذكر أن إليسا كانت سافرت أوائل العام الحالي إلى بروكسل حيث أجرت عملية جراحية في يدها بسبب الآثار الناتجة عن علاجها من مرض سرطان الثدي.
نتمنى الشفاء التام للفنانة إليسا بأقرب وقت ونحن بإنتظار اعمالها الفنية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- قبل العلاج في ألمانيا إليسا تزور مستشفى في بيروت لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.