دانا جبر تؤيد الجرأة لأبعد الحدود.. وهذه أسرار رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - تعد من أجمل الممثلات السوريات، فكان جمالها مفتاحاً لدخول قلوب المحبين، إضافة إلى امتلاكها موهبة صاغت منها طريقاً نحو النجومية المبكرة.

ولدت ​دانا جبر​ في 15 آذار/مارس عام 1988، ودخلت عالم التمثيل بسن صغيرة عام 2006 بمسلسل "العيلة عيلتنا"، ثم شاركت بعده بالعديد من الأعمال المهمة قبل أن تغيب عن الأضواء ثلاثة أعوام وتعود مجدداً.

جدها هو الفنان الراحل ​محمود جبر​، وخالتاها هما ليلى ومرح جبر​، وخالة والدتها هي الممثلة القديرة ​​منى واصف​​، ولوالدتها عمان هما ​ناجي جبر​ وهيثم جبر.

تختار أدوارها بحسب النص والمخرج وفريق العمل وتجد نفسها مرتاحة أكثر في الكوميديا، كونها تتسم بالبساطة والعفوية.

أعمالها

قدّمت دانا جبر أول دور بطولة مطلقة عام 2017 في مسلسل "سنة أولى زواج"، وقد تأخرت هذه البطولة لكنها قالت: "لم يكن هدفي أو همي أن أؤدي دور بطولة، ففي بداياتي قدمتُ أدواراً لو قدمتها الآن لأحدثت فرقاً، بمعنى أنني كنتُ أقدم أدواراً أساسية أكبر من خبرتي وعمري".

شاركت دانا جبر في أكثر من خمسين مسلسلاً نذكر منها "​باب الحارة​" في ثلاثة أجزاء، "مناحي" و"على موج البحر" و"قلوب صغيرة" عام 2008، و"​بقعة ضوء​ 7" و"الدبور" و"سكتم بكتم" و"مطلوب رجال" و"أبو جانتي" عام 2010 و"​بانتظار الياسمين​" عام 2015 و"سليمو وحريمو" و"دومينو" و"صرخة روح" عام 2016 و"جنان نسوان" و"سنة أولى زواج" و"الرابوص" و"شبابيك" عام 2017 و"جرح الورد" و"حريم الشاويش" و"أبناء القلعة" و"​فرصة أخيرة​" عام 2018.

باب الحارة

شاركت دانا جبر في الأجزاء الثالث والرابع والخامس من "باب الحارة، ثم انسحبت من العمل، وعليه قالت في لقاء سابق مع موقع "الفن": "لم أكن أعرف أن للعمل أجزاء أخرى، وسافرت حينها، ولو لم أسافر لكنتُ موجودة في العمل حتى الآن، لكن الظروف شاءت ألا أكمل.. لم أندم طبعاً لأنني وُفّقت في أداء شخصيتي، ولأن الشخصيات النسائية في الأجزاء المذكورة كانت موجودة بقوة، وبعدها أصبحت الشخصيات الذكورية هي الطاغية".

غياب

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خلال موسم 2018 عادت دانا جبر إلى الأضواء بعد غياب ثلاث سنوات، وفي لقاء مع موقع "الفن"، قالت دانا جبر: "لا مجال للتعويض، لأنني في بداياتي شاركتُ في أعمال عربية ضخمة عُرضت على قنوات مهمة، وكل الظروف كانت متاحة لتقديم شيء مهم، بينما الآن وخلال سنوات الحرب فنحمد الله على أننا موجودين ومازلنا نعمل، ولو أن الأعمال لا ترتقي إلى مستوى الدراما السورية قبل الحرب".

الإرتباط والزواج

تعرّضت دانا جبر لأكثر من مرة لشائعة الإرتباط والزواج، حيث قالت في لقاء سابق مع موقع "الفن": "عندما أقرر الارتباط فسأعلن عن ذلك وأكيد لن أخفي الموضوع، وأعتقد أن البعض لا عمل لديهم إلا إطلاق الشائعات على الفنانين، ولكنهم باتوا مكشوفين".

وأضافت دانا جبر : "لم يأت الشخص المناسب حتى الآن، وفي حال وُجد فالموضوع ليس بهذه السهولة، ويحتاج لدراسة وتفكير متعمقين، وإن حانت الفرصة الآن وتوافرت الشروط المناسبة فلا مانع عندي".

وعن مواصفات هذا الشخص؟ أجابت: "أن لا يحبني لأنني الفنانة دانا جبر، بل يحبني كإنسانة وأن يكون صاحب مسؤولية وموقف، ويُعتمد عليه".

معلومات قد لا تعرفونها عن دانا جبر

دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقي هو دانا العش، وتنتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، وهي ابنة حي الصالحية العريق.

تحافظ دوماً على رشاقتها، تعيش بشكل طبيعي جداً، لا تتناول الكثير من الطعام لكنها لا تخضع لنظام غذائي معين، وتشرب الماء بشكل كبير، وتمشي كثيراً وتمارس الرياضة أحياناً.

تعتني دانا جبر بشعرها ووجهها بشكل يومي، وتحب مواكبة أحدث موضى الماكياج وتجربه على نفسها بنفسها.

تستخدم كل أنماط الماكياج، وتظهر للجمهور وتبهره بإطلالات تُبين أناقتها وبراعتها في اختيار الأفضل لتبقى الأجمل.

فارس أحلامها لا يتمثل بأي مقياس، ولكنه بالنسبة لها رجولة ومواقف.

هي فتاة جريئة بالحياة، وتؤيد الجرأة لأبعد الحدود لكن بشرط الابتعاد عن الابتذال، وتؤيد الأفكار الجريئة إن كانت تهدف إلى إيصال فكرة معينة.