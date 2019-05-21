خاص بالصور- بيار رباط يجمعنا بإفطار رمضاني

ميرنا وليد - بيروت - بحضور العديد من الشخصيات الفنية، الإعلامية، والإجتماعية تم افتتاح لائحة الطعام الصيفية الخاصة بمطعم To-Gather الذي يترأس على استشارة الطعام فيه الإعلامي بيار رباط، والذي قرر أن يجمعهم على إفطار رمضاني بالتنسيق مع السيد طارق أبو جودة "أحد مدراء شركة HuManagement ".
ومن بين الحضور، الإعلامية ورئيسة موقع الخليج 365 هلا المر، الممثلة سينتيا سامويل، مصمم الأزياء رامي سلمون، المخرج كميل طانيوس، الإعلامية ألين وطفة، الممثل وعارض الازياء جاد حديد، الممثل وعارض الأزياء بلال التونسي، ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين، وغيرهم من الشخصيات والمؤثّرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحديث خاص مع رباط لموقع الفن قال إنه ومنذ حوالى 6 أشهر وقّع تعاوناً مع هذا المطعم بصفته Food and concept consultant.
وأشار رباط إلى أنه يقوم بتغيير وتعديل وصفات المطعم واختراع تجربة جديدة يعيشها الزبائن.
ولفت إلى أنه هذه المرة قرر أن يستوحي بعض الأطعمة من المطبخ اللبناني العربي مثل "برغر كرز" وغيرها من الوجبات التي قام باختراعها.
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