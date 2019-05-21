كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا فعل محمد رمضان في حفل زفاف هنادي مهنى ومحمود حجازي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "زلزال"، زواج "أمل" هنادي مهنى من "عبد الحليم" محمود حجازي دون رغبتها، وأقيم حفل الزفاف داخل الفندق الذي يعمل فيه حبيبها "محمد حربي" محمد رمضان، ويشارك مع زملائه في تقديم المشروبات داخل القاعة.

يفاجئ "حربي" والد العروس "خليل السواح" ماجد المصري، بظهوره في حفل الزفاف، وبعد تبادل النظرات مع "أمل" وتساقط دموعهما حزناً على انتهاء قصة الحب بينهما، يقوم "حربي" بإعلان تمسكه بأرض والده التي سرقها "السواح" ويحذره أمام الحضور.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.