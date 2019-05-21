كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيومي فؤاد يقلد محمد عادل إمام في "هوجان" بـ"الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" بتقليد الفنان بيومي فؤاد للفنان محمد عادل إمام بدوره في مسلسل "هوجان" الذي ينافس في سباق رمضان لعام ٢٠١٩، وذلك بعدما شاهد المسلسل، فتقمص شخصيته.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.