كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ولد الغلابة" مستمر في الصدارة.. وانتقام شقيقة أحمد السقا يثير جدلًا واسعًا في الدراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال النجم أحمد السقا يثير جدلا واسعا بمسلسله "ولد الغلابة" ، الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى، خاصة بعدما احتل مسلسله "ولد الغلابة " المرتبة الأولى فى السباق الرمضانى، منذ عرض الحلقات النصفية الأولى من شهر رمضان ، وحصل أبطاله على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن إشادات النقاد الفنيين والصحافة والإعلام المصرى والعربى .

نجح "ولد الغلابة" في الوصول إلى جماهير مصر والوطن العربي من خلال الأحداث الدامية لأبطال المسلسل خاصة بعدما قتل عيسى - أحمد السقا ضاحى الكيال - محمد ممدوح ، وعزت - هادى الجيار، فى لمحة من المخرج محمد سامى، أن الشر نهايته قاسية ، فضلا عن الخط الدرامى الذى يقدمه صناع العمل لأول مرة فى تارخ الدراما، وهو الشراسة بين "صفية" - إنجى المقدم، وشقيقها عيسى، التى تستمر فى محاربته والإنتقام منه، وهو ما جعل الجمهور يقف مذهولا من الأحداث المثيرة التى وضعها مخرج العمل محمد سامى والمؤلف أيمن سلامة.

يستعرض المسلسل حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى “عيسى/أحمد السقا”، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي/محمد ممدوح، تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح .