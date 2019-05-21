كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناع "الواد سيد الشحات" يقلدون نجوم "إبراهيم الأبيض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تقليد نجوم المسلسل لشخصيات فيلم "إبراهيم الأبيض"، حيث قلد بيومي فؤاد شخصية إبراهيم الأبيض، ولعب أحمد فهمي دور عشري، فيما جسدت هنا الزاهد شخصية حورية، وأدى محمد عبدالرحمن دور المعلم زرزور.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.