كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كمال: سعيد بالعمل لأول مرة مع رؤوف عبدالعزيز في "قمر هادي" وهاني سلامة شخص جدع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان الشاب محمود كمال عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقها بعد عرض مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، والذي يشارك في سباق رمضان لعام ٢٠١٩.

وأضاف "محمود" في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أنه يجسد بالعمل شخصية "عشري" وهو شخص شعبي وابن بلد، يعمل في معرض "أبو المكارم".

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وتابع "محمود" أن هناك مشاهد تجمعه ببطل العمل هاني سلامة، مؤكدًا أنه شخص جدع وفي منتهى الذوق والرقي، وحريص أن يظهر الجميع بالمسلسل بشكل جيد.

واختتم "محمود" معربًا عن سعادته بالعمل لأول مرة مع المخرج رؤوف عبدالعزيز والمؤلف إسلام حافظ.

مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وانتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كل من هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محي الدين.