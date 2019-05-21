نهاية the game of thrones مخيبة للآمال

انتهى مسلسل "صراع العروش" the game of thronesحلقاته وسط خيبة أمل كبيرة من الجمهور. الحلقة الختامية امتدت لساعة و20 دقيقة من جزئه الثامن والأخير، تابعها الملايين حول العالم.

وقد حسم المسلسل المنافسة الشرسة على العرش الحديدي، بمقتل دنيرس تارجارين (إميليا كلارك) على يد حبيبها جون سنو (كيت هارينغتون)، خشية أن يكون استبدادها انعكاساً لمن سبقها.

وكانت دنيرس تارجارين (ملكة التنانين) قد تحوّلت الى شخصية شريرة، واستخدمت في هذه الحلقة تنينها المدمر لتحطيم عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها. في نهاية المطاف، يقوم آخر تنين على قيد الحياة بإحراق العرش وإذابة العرش الحديدي بأنفاسه الحارقة، ليصار بعد ذلك الى اختيار شخص غير متوقع هو «براندون ستارك» الذي يلعب دوره الممثل ايزاك همبستيد رايت، ليصبح الملك. وكان الأخير قد ظهر في الحلقة الأولى من المسلسل في جزئه الأول (عام 2011)، وقد دفع من برج عال وأصيب بالشلل. هكذا، يسدل الستار عن أكثر الأجزاء إثارةً ومتابعة وصل الى 43 مليون مشاهد في الولايات المتحدة حصراً.

وقد أعرب الجمهور عن غضبه لنهاية السلسلة بطريقة مخيبة للأمال، وحظيت الحلقة بأدنى تصنيف على موقع IMDB لما يتعدّ الخمسة.