"دب الهيبة" يتراجع ويعتذر ويطلب السماح من صناع العمل

مع النجاح الذي يحققه مسلسل "الهيبة الحصاد"، وبعد مرور 15 يوم على انطلاق عرضه، قام أحد أبطاله السابقين، الممثل سامر كحلاي، الذي إشتهر بشخصية الدب بتقديم الاعتذار إلى أصحاب العمل، بعد أن كان قد شنّ عليهم هجوماً العام الماضي متهماً إياهم بتهميشهم.

وأوضح الممثل سامر الكحلاوي، أنه لم يقدّر قيمة المعروف وكان ناكراً للجميل وأطلق أحكاماً غير صحيحة في حق أشخاص آمنوا بموهبته، وأنه لولاهم لما كان أحد عرفه، وتحديدا المخرج سامر البرقاوي، وطلب السماح منه ومن الكاتب بسام السلكا والمنتج صادق الصباح وزياد الخطيب.

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وكان الممثل سامر الكحلاوي قد شن هجوما على صناع الهيبة، وخصوصاً على مخرج العمل سامر برقاوي وكاتبه ومخرجه الثاني باسم السلكا، مؤكدًا أنّ الأخير هو من تقصّد تهميشه خلال التصوير، وحال دون تركيز الكاميرا عليه، ولم تعط الشخصية حقها، كما إتهم الوسط الفني بالشللية وبأنهم مافيات وأن الوسط يقوم على المحسوبيات والعلاقات الشخصية، كما تحدى سامر البرقاوي وطلب منه بأن يسند إليه دور البطولة لكي يبرهن له انه يستطيع ان يطفىء نجومه