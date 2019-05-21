شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يقدم جولة بين الأعمال الدينية على المسرح المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب علي الهلباوي علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفل إنشاد قدم فيه جولة بين الأعمال الدينية الشهيرة ومؤلفات الموسيقى العربية، حيث قدم رقت عيناى شوقا ، كل من يفهم عني ما اقول ، مولاي ، السلام عليك ، أبعت لى جواب ، وحياتك يا حبيبي ، كما قدم من إبداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها علي اي وضع ، مرسال لحبيبتي وليلي طال .

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وبالتزامن مع حفل الهبلباوي أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أولى احتفالات الدول العربية والإسلامية بشهر رمضان علي أرض مصر وجاءت البداية تونسية وبحضور السفير نجيب المنيف حيث أحيت المطربة روضة عبد الله بمصاحبة مجموعتها الموسيقية حفلا على المسرح الصغير، نقلت خلاله مشاهد من فنون وثقافة بلادها وتغنت بـ جمل يهدر ، يا شبابة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها اللى فات ، أنا دنه ، ساعات ، علاش وأنادى أنادى ، وأبرزت قدرات صوتها العذب بأداء رائعة أم كلثوم ألف ليلة وليلة التى أطربت بها الجمهور ونالت فى ختامها تقديراً كبيراً منهم .

الأوبرا اعتادت تنظيم برنامج حافل خلال شهر رمضان يضم ألوان فنية متميزة الى جانب ليالى عربية وإسلامية تحتفل خلالها الدول بالشهر المبارك فى مصر .