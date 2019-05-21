شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. براد بيت وليوناردو دي كابريو يزينان السجادة الحمراء لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72، عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

وشهدت السجادة الحمراء لعرض الفيلم حضور براد بيت وليوناردو ديكابريو ومارجو روبى والمخرج كوينتين تارانتينو.

تدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

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