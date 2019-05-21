- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيكى ميناج وكريس براون وG-Eazy يطلقون كليب Wobble Up والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي كريس براون ذو الـ ( 30 عام ) كليب جديد يحمل اسم " Wobble Up " وذلك على قناته الشخصية بموقع " يوتيوب" ، وشارك كريس بالكليب نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم ، كذلك مغني الراب الأمريكي G-Eazy .
حقق كليب " Wobble Up " بمجرد إطلاقه نجاح ملحوظ ، فوصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من الـ 4.5 مليون مشاهدة خلال يوم واحد وفقط .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نيكى ميناج وكريس براون وG-Eazy يطلقون كليب Wobble Up لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.