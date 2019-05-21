شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيكى ميناج وكريس براون وG-Eazy يطلقون كليب Wobble Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي كريس براون ذو الـ ( 30 عام ) كليب جديد يحمل اسم " Wobble Up " وذلك على قناته الشخصية بموقع " يوتيوب" ، وشارك كريس بالكليب نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم ، كذلك مغني الراب الأمريكي G-Eazy .

حقق كليب " Wobble Up " بمجرد إطلاقه نجاح ملحوظ ، فوصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من الـ 4.5 مليون مشاهدة خلال يوم واحد وفقط .





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