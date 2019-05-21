شكرا لقرائتكم خبر عن لآخر نفس الحلقة 15.. ألغاز جديدة فى رواية "أوسكار وايلد" تكشف ترويع الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية ومثيرة شهدتها الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لآخر نفس"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على شاشة قناة "الحياة"، حيث اعترف أحد الرجال المجاهدين على عبد الرحمن - يوسف عثمان، أنه وراء هروب ياسر - محمد عز من المعسكر بعدما علم أن "أبو زياد" أمير الجماعة أحل دمه، وهو ما تسبب فى إرباك الجماعة الإرهابية، بعد هروب ياسر.

كما شهدت الحلقة مقدمة نارية من إحدى برامج التوك شو، عن ترويع "المسيحيين" فى مصر، ومحاربة الأقباط، وأن سلامتهم مسئولية الحكومة، وجاء ذلك وراء الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عشرات الأقباط، وخلال عرض البرنامج كانت سلمى وأدهم يتابعون البرنامج على خلفية الشفرات الموجودة فى رواية "أوسكار وايلد" التى تركها حازم - فتحى عبد الوهاب بعد وفاته، والتى تحتوى على عدة ألغاز، حيث بدأوا فى حل هذه الألغاز، واتفقوا على حماية الناس من هذه الألغاز والعل على سرعة حلها.

كما واجه أمير الجماعة الإرهابية عبد الرحمن - يوسف عثمان، بمساعدة محمد عز على الهروب، ونهره بشدة، خاصة أنه كان يؤهله ليكون الأمير الجديد للجماعة، مما اعتبره خائن، وأجل محاسبته لحين إشعار آخر.

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وخلال استعراض الحلقة وعن طريق مشاهد الفلاش باك، أعاد مخرج العمل حسام على التعاون بين حازم - فتحى عبد الوهاب، وإيهاب فهمى، والذى أوضح تهريب السلام والمخدرات وخلافه، حيث أوضحت المشاهد أن حازم كان المسئول عن تسلم السلاح من الجماعات الإرهابية، بمعاونة "ياسر" - محمد عز، والذى اعتبره الخادم الوفى.

وعثر أدهم - أحمد العوضى وسلمى - ياسمين عبد العزيز على بعض الألغاز داخل الرواية، حيث قرر أدهم أنه فى حالة عدم الوصول إلى طريقة لحلول هذه الألغاز سيقوم بتبيلغ الأجهزة الأمنية خلال الأيام المقبلة، فأكدت له سلمى أن هذا الأمر سيضيع مجهودهم فى حماية الناس من الأعمال الإرهابية التى ترجمهوها فى الرواية.

كما زار سليم - أحمد صلاح حسنى لـ أدهم - أحمد العوضى، واعترف له بحبه لـ سلمى - ياسمين عبد العزيز، وأكد له أنه يساعدها لمصلحتها فقط، حيث بدأت ملامح العداوة بينهما تظهر لكسب ثقة سلمى.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.