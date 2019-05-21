صور| التريلر الرسمي لـ"حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف المنتج محمد السبكي عن التريلر فيلم حملة فرعون، المقرر عرضه ضمن سباق عيد الفطر المقبل.

الفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل.

وتدور القصة حول شاب يُدعى يحيى الشهير بـ"فرعون"، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

الفيلم بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكى.