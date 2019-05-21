مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه المعروض في "كان": "لست محتالاً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب اللاعب دييجو مارادونا بمقاطعة الفيلم الوثائقي، الذي يرصد قصة حياته، وعُرض بمهرجان كان يوم الأحد الماضي.

واعترض مارادونا على وصفه بالمحتال في البوستر الترويجي للفيلم، إذ كتب صناع العمل: "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب"، حسب وكالة رويترز.

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ورد مارادونا في مقابلة تليفزيونية: "حصلت على أموالي من لعب كرة القدم، ولم أكن محتالًا على أي شخص".

وأضاف أنهم سلكوا الطريق الخاطئ لجذب الناس، فيما قال مخرج الفيلم إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، كما أنه مهتم برد فعله.

وأضاف: "هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله، لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له".