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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علق الفنان نبيل الحلفاوي على القائمة الأولية لمنتخب مصر، المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، عبر حسابه على تويتر، وقدم بعض النصائح للجهاز الفني للمنتخب.
وقال الحلفاوي: "فيه 3 لاعبين (دون ذكر أسماء) حصلوا على العديد من الفرص واتضح أنهم غير موفقين مع المنتخب رغم تألقهم في الخارج".
واستكمل:" اتنين في الوسط كان من الأفضل ضم صالح جمعة والسولية بدلا منهما، وواحد في الهجوم كان لا بد من ضم كهربا بدلا منه، كما يجب الاستغناء عن أحد المدافعين وضم عبد الله جمعة".
وعاد الحلفاوي في تغريدة أخرى وطالب بضم محمد هاني، مشيرًا إلى أن الأمر ليس أن أيمن أشرف أفضل أم عبد الله جمعة، ولكن لا بد وجود "اتنين باك شمال كويس".
وتابع: "يا ريت رمضان صبحي، أنا شخصيا شايف إنه مفيد جدًا.. لكن الخواجات عمومًا ما بيحبوش الاحتفاظ بالكورة أطول من اللازم مهما كانت كفاءة اللاعب، وعشان كده رمضان ماكنش بيلعب في إنجلترا".
كان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن القائمة الأولية للفراعنة، تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي عن قائمة المنتخب: "3 حصلوا على فرص كثيرة ولم ينجحوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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