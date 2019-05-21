أحمد عز: "الممر" أرهقني وميزانيته تتخطى تكلفة 4 أفلام طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المُقبل، وفيه يجسد شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور.

وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك.

وفي بيان صحفي أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشددًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلم مصري ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.

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ويضيف عز "الجمهور سيشاهد كم مشاهد أكشن لم ير مثلها من قبل في السينما المصرية، وبتقنيات جديدة"، واصفًا الفيلم بأصعب أعماله على المستويين البدني والفني.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.