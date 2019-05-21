نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ صورة قديمة لها وهي ترتدي العباءة السوداء والحجاب خلال شهر رمضان. وعلّقت أحلام على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”كيف رضاكم عن عبادتكم في رمضان أمانة اللي يحس أنه مقصر يكتب واللي يحس أن يحاول ويحاول يكتب واللي يحس أنه بيجتهد أكثر يكتب ومن فيكم ختم القرآن في نص رمضان ومن فيكم بيختم في آخر رمضان ومن فيكم ختم أكثر من اللي ختمه يتقبل مني ومنكم”.

وأضافت: “شهر رمضان قاعد يطير تخيلوا اليوم 15 اسعوا للدعاء والصلاه والقران واتركوا كل شي لله تعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله بشيئاً خيراً منه باذن الله”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تنشر صورة لها بالحجاب.. وتعلق: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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