محمد الشرنوبي ضيف الحلقة السادسة عشرة من "رامز في الشلال"

يحل اليوم النجم محمد الشرنوبي ضيفا علي الحلقة السادسة عشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc

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يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"،