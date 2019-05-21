بعد دوره في لمس أكتاف.. أحمد زاهر يشيد بأداء فتحي عبد الوهاب

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة خاصة للفنان فتحي عبد الوهاب أشاد فيها بأداءه كممثل متميز، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب زاهر عبر حسابه: "فتحي عبدالوهاب أنت ممثل استثنائي ملكش حل و دايما بتغرد خارج السرب شابوه يا صديقي"، وانهالت تعليقات متابعيه تعبر عن إعجابها بأداء عبد الوهاب،



يذكر أن فتحي عبد الوهاب يشارك في مسلسل "لمس أكتاف"، إلي جانب ياسر جلال، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، خالد كمال، تأليف هاني سرحان، وغخراج حسين المنباوي. عبدالوهاب أنت ممثل استثنائي ملكش حل و دايما بتغرد خارج السرب شابوه يا صديقي"، وانهالت تعليقات متابعيه تعبر عن إعجابها بأداء عبد الوهاب،لشخصية حمزه في مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان.يذكر أن فتحي عبد الوهاب يشارك في مسلسل "لمس أكتاف"، إلي جانب ياسر جلال، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، خالد كمال، تأليف هاني سرحان، وغخراج حسين المنباوي.

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