فن ومشاهير

ديانا كرزون تكشف موعد جنازة يوسف الدعجة

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كشفت النجمة ديانا كرزون موعد جنازة الفنان الراحل يوسف الدعجة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "انتقل إلى رحمة الله، الفنان الأردني، يوسف

الدعجة، بعد صراع مع المرض...ويشيع جثمانه الطاهر، بعد صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد البيضاء الكبير الى مقبرة فاعور..تقبل التعازي
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في مجلس أبناء عشائر الدعجة بمنطقة البيضاء..انا لله وانا اليه لراجعون..الله يرحمك".

 

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخراٌ أغنيتها بعنوان "أردنيه هالليلة"، و هي كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى.

 

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