ديانا كرزون تكشف موعد جنازة يوسف الدعجة

كشفت النجمة ديانا كرزون موعد جنازة الفنان الراحل يوسف الدعجة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "انتقل إلى رحمة الله، الفنان الأردني، يوسفالدعجة، بعد صراع مع المرض...ويشيع جثمانه الطاهر، بعد صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد البيضاء الكبير الى مقبرة فاعور..تقبل التعازي
يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخراٌ أغنيتها بعنوان "أردنيه هالليلة"، و هي كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى.
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