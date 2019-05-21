ديانا كرزون تكشف موعد جنازة يوسف الدعجة

كشفت النجمة ديانا كرزون موعد جنازة الفنان الراحل يوسف الدعجة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "انتقل إلى رحمة الله، الفنان الأردني، يوسف

الدعجة، بعد صراع مع المرض...ويشيع جثمانه الطاهر، بعد صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد البيضاء الكبير الى مقبرة فاعور..تقبل التعازيفي مجلس أبناء عشائر الدعجة بمنطقة البيضاء..انا لله وانا اليه لراجعون..الله يرحمك".

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخراٌ أغنيتها بعنوان "أردنيه هالليلة"، و هي كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى.

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