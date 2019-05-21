يحل اليوم ذكرى الـ 8 لوفاة النجمة نادية عزت، فهي من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير من عام 1938، و بدأت مسيرتها الفنية في عام 1959.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة نادية عزت:-
1- حصلت النجمة نادية عزت على بكالوريوس الفنون الجميلة، و لكن شغفها بالفن جعلها تعمد على تقديم بعض المسلسلات الإذاعية والأعمال المسرحية.
2- من أهم أعمالها في عالم السينما و التلفزيون والمسرح: "أحلام البنات"، "المبروك"، "المراهقات"، "بقايا عذراء"، "المجانين في نعيم"، "العزاب الثلاثة"، "التلميذ و الأستاذ"، "متاعب المهنة"، "غصن الزيتون"، "الضحايا"، "شجرة اللبلاب"، "لا يا من كنت حبيبي"، "لمن تشرق الشمس"، "أولاد الحلال"، "أهل القمة"، "الغول"، "أنا اللي استاهل"، "الثعلب و العنب"، "جبروت إمرأة"، "الخونة"، "محاكمة علي بابا"، "رفاعة الطهطاوي"، "أبناء و قتلة"، "اللقاء الثاني"، "أيام
3- و في يوم السبت الموافق 21 مايو 2011 توفيت النجمة القديرة نادية عزت عن عمر يناهز الـ 73 عاماٌ.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفتها الـ 8 .. تعرف على أهم محطات في حياة نادية عزت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.