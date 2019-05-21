في ذكرى وفتها الـ 8 .. تعرف على أهم محطات في حياة نادية عزت

يحل اليوم ذكرى الـ 8 لوفاة النجمة نادية عزت، فهي من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير من عام 1938، و بدأت مسيرتها الفنية في عام 1959.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة نادية عزت:-

1- حصلت النجمة نادية عزت على بكالوريوس الفنون الجميلة، و لكن شغفها بالفن جعلها تعمد على تقديم بعض المسلسلات الإذاعية والأعمال المسرحية.

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2- من أهم أعمالها في عالم السينما و التلفزيون و

المسرح: "أحلام البنات"، "المبروك"، "المراهقات"، "بقايا عذراء"، "المجانين في نعيم"، "العزاب الثلاثة"، "التلميذ و الأستاذ"، "متاعب المهنة"، "غصن الزيتون"، "الضحايا"، "شجرة اللبلاب"، "لا يا من كنت حبيبي"، "لمن تشرق الشمس"، "أولاد الحلال"، "أهل القمة"، "الغول"، "أنا اللي استاهل"، "الثعلب و العنب"، "جبروت إمرأة"، "الخونة"، "محاكمة علي بابا"، "رفاعة الطهطاوي"، "أبناء و قتلة"، "اللقاء الثاني"، "أيامالماء و الملح"، "عائلة الأستاذ شلش"، "الأغبياء الثلاثة"، "العرضحالجي"، "إنذار بالطاعة"، "عروس البحر"، "سر الأرض"، "يوميات ونيس"، "المال و البنون"، "خالتي صفية و الدير"، "هوانم جاردن سيتي"، "السيرة الهلالية"، "السفينة و الربان"، "رحلة حب"، "شجر الأحلام"، "جحا المصري"، "أوراق مصرية"، "إمام الدعاة"، "نجمة الجماهير"، "لقاء السحاب"، "سارة"، "الشارد"، "علمني الحب"، "حدائق الشيطان"، "صباحو كدب"، "حارة العوانس"، "حاسبوا منه"، "بعد الفراق"، "بلطية العايمة"، "السفاح"، "مذكرات سيئة السمعة"، "الصيف الماضي".

3- و في يوم السبت الموافق 21 مايو 2011 توفيت النجمة القديرة نادية عزت عن عمر يناهز الـ 73 عاماٌ.