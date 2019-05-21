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محمد الشرنوبي الضحية رقم 16 في برنامج رامز في الشلال

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يحل الفنان محمد الشرنوبي، اليوم ضيفًا على الحلقة السادسة عشر، من برنامج "رامز في الشلال"، حيث يقع ضحية فى فخ رامز جلال الذي أعده له

حسب طبيعة البرنامج.
 

ويُعرض البرنامج يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن موسم رمضان 2019.

 

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، تقوم فكرته علي استضافة أحد نجوم الفن أو ، وإخضاعه لعدة خدع متتالية تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم يفقد الوعي بسببها، وتُعرض حلقات البرنامج يوميًا علي شاشة MBC.

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