فيديو.. "إزاي البنات تحبك" لدنيا سمير غانم يقترب من الـ400 ألف مشاهدة

حققت أغنية "ازاي البنات تحبك" للفنانة دنيا سمير غانم، 349,293 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرورو 24 ساعة على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



يشار إلي أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان

هشام جمال، توزيع مادي، وتأتي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًا خلال الحلقات السابقة من مسلسل "بدل الحدوته 3"، عدد من الأغنيات منها التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "يا أهل الصعيد" باللهجة الصعيدية، الدويتو ااإستعراضي "أفرحوا للعروسين" مع الفنانة شيماء سيف، كما قدمت باللهجة الخليجية دويتو "تعال"، مع هشام جمال.

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