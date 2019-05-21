إليسا تجري جراحة عاجلة بألمانيا بسبب مضاعفات السرطان بيدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 مايو 2019 07:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حالة من الانزعاج سيطرت على جمهور المطربة اللبنانية إليسا فور تسرب أخبار عن وجود مضاعفات لمرض السرطان، الذي تعافت منه في الصيف الماضي.

وفي تصريحات خاصة لـ”إندبندنت عربية” قال أمين أبي ياغي، مدير أعمال الفنانة، إن “إليسا بخير، وحالتها المعنوية مرتفعة جداً”.

وأضاف، “إليسا تعاني مضاعفات بسبب العلاج من سرطان الثدي، الذي أصابها، وعولجت منه منذ فترة”، مشيراً إلى أن “المضاعفات بيد واحدة، وليس الاثنتين، وهذا ما تضطر معه المطربة لإجراء جراحة عاجلة للتحكم في تلك المضاعفات”.

وأشار أمين إلى أن “الفنانة اللبنانية ستسافر غداً الثلاثاء إلى ألمانيا استعداداً لإجراء الجراحة، وستظل في ألمانيا عشرين يوماً لحين الاطمئنان عليها، وإقرار الأطباء بخروجها، وعودتها إلى لبنان”.

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يذكر أن إليسا خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر، بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.

وأعلنت الفنانة اللبنانية، في أغسطس (آب) 2018، خبر مرضها من خلال فيديو كليب “كل اللي بيحبوني”، وشرحت مراحل العلاج في بدايته، وبررت إخفاءها المرض بأنها فضَّلت التزام الصمت طوال فترة العلاج، ثم قررت الإعلان عن الشفاء لمنح الأمل لكل امرأة مصابة حتى تقاوم المرض، ومنذ إصابة إليسا وهي لا تتوانى عن مساندة مرضى السرطان، وتشارك دائماً في حملات مكافحة سرطان الثدي في لبنان والوطن العربي.

وقد كانت الفنانة اللبنانية، قد أعلنت غشت الماضي، خبر مرضها من خلال فيديو كليب « كل اللي بيحبوني »، وشرحت مراحل العلاج في بدايته، وبررت إخفاءها المرض بأنها فضَّلت التزام الصمت طوال فترة العلاج، ثم قررت الإعلان عن الشفاء لمنح الأمل لكل امرأة مصابة حتى تقاوم المرض.

ومنذ إصابة إليسا وهي لا تتوانى عن مساندة مرضى السرطان، وتشارك دائماً في حملات مكافحة سرطان الثدي في لبنان والوطن العربي.

المصدر: الاندبندنت \ وكالات