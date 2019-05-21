منى واصف تردّ على الانتقادات.. وتؤكّد: أحداث قادمة غير متوقعة في "الهيبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية منى واصف عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" الذي يُعرض حاليًا.

وأكّدت واصف في تصريح لـ "فوشيا" عبر اتصال هاتفي، أن شخصية "أم جبل" لا يمكن أن تُحسد عليها بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها مع عائلتها وخوفها المستمر من فقدان أحد أولادها.

كما أوضحت أن دموع أم جبل في بعض المشاهد ليست دليلًا على ضعف، إنما هي مصدر قوة ينبع من عاطفة الأمّ لأنها لا تحب الشخصيات أحادية الجانب.

وردّت منى واصف على الانتقادات التي طالت مسلسل "الهيبة"، مؤكدةً أنها تحترم رأي الجمهور، معتبرةً أن بعضها لم يكن في مكانه.