سلافة معمار تخوض تجربة مريرة في "مسافة آمان" بنجومية لافتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبتت الفنانة السورية سلافة معمار موهبتها وأنها نجمة صف أول من خلال مشاركتها في مسلسل "مسافة آمان"، بالموسم الرمضاني الحالي إلى جانب نخبة من النجوم.

العمل يعتمد على البطولة الجماعية، وتدور أحداثه حول عدد من القصص والحكايات الاجتماعية من داخل المجتمع السوري، وقد تكون هذه أبرز أسباب نجاحه.

وتقدم معمار في المسلسل شخصية الدكتورة سلام والتي تنقلب حياتها فجأة بشكل كبير بعد مقتل زوجها الذي كان بقرارها إثر قيام خاطفيه بوضعها أمام خيار صعب إما سلامة زوجها أو وقوع عدد من الضحايا، لتتصرف بإنسانية وترفض زرع قنبلة داخل إحدى المدارس.

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هذا الخيار يضع سلافة أسيرة الشعور بالذنب والمسؤولية حول مقتل زوجها، خصوصًا أمام ابنها الصغير، وعائلة زوجها، وبسبب كل ما مرت به تجد نفسها وهي الطبيبة الجراحة تُعاني من مشكلة عصبية في يدها تجعلها غير ثابته، كما أنها تضطر للبحث في تفاصيل حياة زوجها العملية لإيجاد أي إشارة او تفسير لاختيار هذه العصابة زوجها دون البقية، وعدم طلبهم فدية مادية مقابل سلامته.

ونجحت معمار بتقديم دور الدكتورة سلام وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصعب على موهبة بحجمها، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة في تاريخها الفني من خلال "أرواح عارية"، "زمن العار"، "تخت شرقي"، والعديد من الأعمال الأخرى الناجحة.

وحتى الحلقة الـ 15 من العمل والذي يضم بالإضافة إلى معمار كلًا من كاريس بشار، عبدالمنعم عمايري، نادين تحسين بك، قيس الشيخ نجيب، هيا مرعلش ولكل منهم قصته المختلفة وحكايته الصعبة، استطاع العمل أن يلفت الأنظار إليه ويزرع التفاؤل بعودة الدراما السورية إلى أوجها.