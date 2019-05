سيلين ديون تعيد مشهد "تيتانيك" مع جيمس كوردن.. وتصدم الجمهور بعدد أحذيتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهر الكوميديان البريطاني جيمس كوردن بحسه الفكاهي المميز، وخاصة برفقة ضيوفه من النجوم في برنامج "كاربول كاريوكي"، ولكنه مؤخرًا ظهر في حلقة مميزة للغاية وغير متوقعة مع النجمة سيلين ديون.

وظهرت سيلين ديون مساء الاثنين برفقة جيمس كوردن في حلقة "كاربول كاريوكي" في برنامج "ذا ليت ليت شو"، وكما هو متوقع كانت الحلقة مميزة بفضل ظهور "سيلين".

ولكن في لفتة استثنائية، فاجأت سيلين معجبيها بطريقة غير متوقعة، فوفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعادت إحياء مشهد شهير لـ"كيت وينسليت" وليوناردو ديكابريو في فيلم "تيتانيك".

وظهرت سيلين وجيمس على تصميم يحاكي مقدمة سفينة "تيتانيك" في منطقة "نوافير بيلاجيو" الشهيرة أمام فندق وكازينو بيلاجيو، وشارك الثنائي في ديو لأغنية "سيلين" الشهيرة My Heart Will Go On.

وعلى غرار "روز" و"جاك"، شوهد جيمس يقف خلف سيلين ويعيدان إحياء ذلك المشهد الشهير في "تيتانيك"، ولكن مع لمسة كوميدية وسط ذهول العشرات من الجماهير في لاس فيغاس.

Advertisements

وبالإضافة إلى أزيائهما التنكرية، ارتدت سيلين قلادة نسخة طبق الأصل من قلادة قلب المحيط الأزرق الماسية التي ظهرت في الفيلم.

وفي جزء آخر من حلقتها مع جيمس، كشفت سيلين أنها لديها مجموعة أحذية يصل عددها إلى 10 آلاف، تحتفظ بها في مخزن في منزلها بلاس فيغاس، كما كشفت أن لديها في منزلها في فلوريدا نظامًا ذكيًا عالي التقنية تم إنشاؤه لتتبع ما تملكه.