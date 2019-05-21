شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شوقت لطيفة جمهورها بألبومها الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذه الأيام لا يشغل بال الفنانة لطيفة غير الانتهاء من أحدث ألبوماتها الغنائية "شاغلنى"، وشاركت لطيفة متابعيها صورة من داخل الاستديو، وكتبت عليها قائلة: "أوعدكم بألبوم مختلف، ويا رب يعجبكم، شاغلنى، مفاجآت كثير".

يذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذى طرحته قبل حوالى عامين، وتضمن 12 أغنية وهى: "فريش وكل اللى حبوا ولا يا عبد الله وتحلو الأيام وملحوقة وبحر الغرام وعشان حبيت وأخون لا وطبعك عنيد وأول مرة يا حبيبى والهم كبره وليلة".