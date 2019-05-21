شكرا لقرائتكم خبر عن دى كابريو وبراد بيت وترانتينو أبرز حضور اليوم بفعاليات مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ 72 المقام فى مدينة كان الفرنسية عدد كبير من نجوم العالم، الذين سيسرون اليوم على السجادة الحمراء، ويأتى فى المقدمة النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، والمخرج الشهير كوانتين ترانتينو، كذلك براد بيت وداكوتا فانينج ومارجوت روبى.

كما تضم قائمة النجوم الحضور اليوم بالفعاليات كل من أليس ديوب وسوندرين ماركس وإدوارد واتس وميلينا ليون، وجولى جايت وايلودى بوشيه ووتلر سالز وميشال رودريجيز، وغيرهم.