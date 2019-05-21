شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ دنيا سمير غانم: بحبك يا لهفة.. والأخيرة ترد نورتينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا متابعيها بصورة تجمعها بالفنانة دنيا سمير غانم من كواليس تصوير الحدوتة 2 من مسلسل بدل الحدوتة 3، الذى يعرض فى رمضان الحالى، وكتبت روجينا: "بحبك يا دنيا قصدى يا لهفة"، من جانبها ردت دنيا سمير غانم على روجينا قائلة: "وأنا بحبك أكتر يا حبيبتى نورتينا".

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

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