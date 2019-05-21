ويل سميث وجيمس كوردن يفاجئآن المارة بملابس الجنى والنسناس بلوس أنجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ ويل سميث وجيمس كوردن المارة فى شوارع لوس أنجلوس بوصلة غنائية راقصة من فيلم علاء الدين المقرر طرحه خلال ساعات بدور العرض العالمية، حيث ارتدى ويل سميث ملابس الجنى، فيما ارتدى كوردن ملابس النسناس. Advertisements ويأتى ذلك ضمن فقرة من برنامج جيمس كوردن بعنوان The Late Late Show with James Corden. فيلم Aladdin بطولة ويل سميث ومينا مسعود الممثل الكندى المصرى الأصل ونعومى سكوت، وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

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