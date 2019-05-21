محمد سعد ينفرد بالملصق الدعائي لـ”محمد حسين”.. ومصدر: ليس الإعلان النهائي

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصناع فيلم “محمد حسين”، الذي سيخوض به النجم محمد سعد موسم عيد الفطر المبارك، صورة الملصق الدعائي للفيلم الذي انفرد به “سعد”، رغم وجود مجموعة كبيرة من النجوم معه على رأسهم النجم سمير صبري.

وظهر بالملصق الدعائي استنساخ عشرات الصور لـ”سعد” ولكن بتعبيرات وجوه مختلفة ملأت الملصق الدعائي بأكلمه، وهذا ما انتقده الكثيرون، مؤكدين أن عصر النجم الأوحد في السينما قد انتهي، وأن العمل الجماعي من أهم وسائل النجاح.

وعلم “روتانا. نت”، من أحد العاملين بالجهة المنتجة للعمل، أن هناك ملصقات دعائية جديدة ستطرح خلال الفترة المقبلة لكافة صناع العمل، مشيرًا إلى أن ما طرح لن يكون الملصق النهائي للفيلم، خاصة وأنه يجب أن يظهر كافة أبطال العمل على الملصق الرئيسي.

فيلم “محمد حسين”، بطولة النجم محمد سعد، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم من بينهم فريال يوسف ومي سليم وسمير صبري وعدد من نجوم الكوميديا، ومن إخراج محمد علي.