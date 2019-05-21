تزامنًا مع رمضان.. أحلام توجه رسالة إلى الجمهور

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة الإماراتية أحلام عبر تطبيق إنستجرام صورة قديمة لها تظهر فيها وهي ترتدي الحجاب وذلك تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

وأرفقت الصورة بالتالي: “كيف رضاكم عن عبادتكم في رمضان امانه اللي يحس انه مقصر يكتب واللي يحس ان يحاول ويحاول يكتب واللي يحس انه بيجتهد اكثر يكتب ومن فيكم ختم القران في نص رمضان ومن فيكم بيختم في اخر رمضان ومن فيكم ختم اكثر من ختمه اللي يتقبل مني ومنكم.”

وأضافت: “شهر رمضان قاعد يطير تخيلوا اليوم 15 اسعوا للدعاء والصلاه والقران واتركوا كل شي لله تعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله بشيئاً خيراً منه باذن الله”.