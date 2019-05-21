متابعة بتجـــــــــرد: خلال برنامج “اكلناها” الّذي يقدّمه عبر شاشة “لنا” السورية، طرحت مقدّمة البرامج أرزة الشدياق على الممثل السوري باسم ياخور سؤالاً حول هوية الممثلة الّتي بالغت بإجراء عمليات التجميل. وقد فاجأ باسم ياخور الجمهور بجرأته بتسمية زميلته نسرين طافش الّتي اعتبرها إنسانة جميلة ولكنها بدأت تظهر بوجه مصطنع فطلب منها التوقّف عن الخضوع لعمليات التجميل. وحتى اللحظة لم تخرج نسرين طافش بأي ردّ على كلام باسم ياخور.

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كانت هذه تفاصيل خبر باسم ياخور لـ نسرين طافش: توقّفي عن عمليات التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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