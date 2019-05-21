مارادونا يطالب بعدم مشاهدة فيلمه الجديد… إليكم السبب

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مشاهدته لفيلم جديد عن حياته، طالب دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب “دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب” الأمر الذي أغضب اللاعب السابق الفائز بكأس العالم بسبب كلمة “المحتال”.

وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية “لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص”.

وأضاف:”إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه”.