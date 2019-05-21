الحلقة الأخيرة من “صراع العروش” تحطم رقمًا قياسيًا!

متابعة بتجــــــــــرد: حقّقت شبكة HBO التلفزيونية الأميركية رقمًا قياسيًا لعدد المشاهدين الذين تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل “صراع العروش” أي “Game of Thrones” داخل الولايات المتحدة.
وأعلنت الشبكة أنّ عدد المشاهدة بلغ 19.3 مليون مشاهد، ويتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق للمسلسل في الحلقة الخامسة من الجزء الأخير التي عُرضت قبل أسبوع، والذي سجل 18.4 مليون مشاهد.
فأصبحت الحلقة الأخيرة أيضًا الحلقة المنفردة الأعلى مشاهدة على الشبكة على الإطلاق متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلسل ” The Sopranos” في العام 2002.
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