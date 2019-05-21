نيكول سابا بكت بسبب “علي بن عربي” وهكذا علّق يوسف الخال!

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن إعجابها الشديد بدور “علي بن عربي”، الذي يقدّمه زوجها وشريك حياتها يوسف الخال في مسلسل “مقامات العشق” خلال شهر رمضان الجاري.
ونشرت نيكول مشهد لـ يوسف بدور “علي بن عربي” عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وبتعليقها عليه أشارت إلى أنها بكت من شدّة تأثرها بأدائه، ووجهت له رسالة تحمل درجات عالية من الإعجاب والحبّ فكتبت: “تَجَلّى علّي..رَحَلَ..وأبكاني.. ولك انت كلّك مقامات..مقامات عشق وابداع وعمق وحِرَفيّة.. من الآخر..كِتْفَك بمثّل. وانا دايماً فخورة فيك يعطيكن العافية انت وكل المشاركين بالعمل”.
من جانبه ردّ يوسف الخال، على كلام نيكول سابا وأعرب بدوره عن حبّه الكبير لها فكتب: “إنتي منّي.. و رأيك فيي بيكفّي”.
تجدر الإشارة إلى أن يوسف الخال يخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسلي “مقامات العشق” و”هوا أصفر”، أمّا نيكول سابا فغابت عن المشاركة الدرامية وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها.
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