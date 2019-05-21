مشاركون في "دبي الدولية للقرآن": الأجواء إيجابية والمنافسة قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر المشاركون في النسخة الـ23 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن سعادتهم بالأجواء الإيجابية التي رافقت المنافسات طيلة 12 يوماً.
وقال متسابقون من تونس والجزائر وموريتانيا إنهم لم يشعروا بأي غربة خلال استضافتهم في الإمارات"، وقدموا الشكر إلى المنظمين على حسن الاستضافة والترحيب.
وأشار المشاركون لـ"العين الإخبارية"، إلى اشتداد المنافسة خلال مختلف المراحل، وصولاً إلى النهائيات التي شهدت تكريم 10 فائزين بالمراتب الـ7 الأولى، وذهب المركز الأول إلى المتسابق الليبي معاذ محمود عامر بن حامد.
وشهدت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في 2019 مشاركة حفظة القرآن من 90 دولة وجمعية إسلامية، وتضمنت المنافسات مراحل عدة خضع خلالها المتسابقون لاختبارات في ترتيل القرآن أمام لجنة التحكيم والجمهور، وبدأت المنافسات باختبارات مبدئية تؤهل المشاركين لصعود المنصة والمشاركة في المسابقة النهائية.
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