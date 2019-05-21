ما مصير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع عرض الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة - الحصاد" الذي يلعب بطولته تيم حسن وسيرين عبدالنور، يتردّد في الأوساط الفنية خبر عن جزء رابع منه، لكن لم يتمّ تأكيد ذلك بعد.

القرار النهائي في يد الشركة المنتجة للعمل "صبّاح إخوان"، والتي ربطت عملية المضي في إنتاج الجزء الرابع، بما يحققه الثالث من نجاح جماهيري.

وهو ما أكده كاتب العمل بسام سلكا، في حوار صحفي، وقال: إنه لا يمكنه الحديث عن الموضوع واتخاذ أي قرار قبل معرفة رأي الجمهور بهذا الجزء، ومدى تجاوبه مع العمل والانطباع العام الذي تركه.

وبالتالي الأمر مرتبط بسلسلة من المواضيع التي يقوم بدراستها سلفًا قبل اتخاذ قرار كتابة الجزء الرابع، وعلق: "الجزء الرابع ليس سهلاً بالنسبة لي".

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يشار إلى أن الجزء الثالث "الهيبة - الحصاد" للمخرج سامر برقاوي، قد خلع ثوب هيبته، بعد أن شهدت أحداثه ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب الرومانسية، التي أخرجت العمل عن إطار شكله العام الذي حافظ عليه في الجزأين الأول والثاني، حيث كان البطل "جبل" (تيم حسن) أسير عادات وتقاليد، وحالة اجتماعية وتركيبة معقّدة في منطقة "الهيبة".

في الجزء الثالث استطاعت "الإعلامية نور رحمة" (سيرين عبد النور) أن تسقط بسحرها "جبل" (تيم حسن) في بحر الرومانسية، بعد أن ظل طوال الوقت قادرًا على إخفاء مشاعره، خوفًا على هيبته.

انتقال المسلسل من دائرة العنف، إلى قصة حب من النظرة الأولى، وقع فيها الطرفان، بدا خطأ جديدًا يذهب صناع العمل باتجاهه، ليؤكدوا أن العنف أحيانًا قد يقود إلى الحب والرومانسية.