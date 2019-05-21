عبير منير تكيل المديح لياسمين صبري.. وتعلق على أزمة سمية وأحمد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية، عبير منير، أن الفنانة ياسمين صبري استطاعت أن تكتب اسمها وسط نجوم دراما رمضان، وأن يكون لها مسلسل كل عام في الشهر الفضيل؛ لما تمتلكه من موهبة وحضور وجمال.

وأعربت عبير خلال لقائها مع "فوشيا" عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن دوريها في مسلسلي "حدوته مرة" مع الفنانة غادة عبدالرازق و"حكايتي" مع ياسمين صبري، واللذين يعرضان في الماراثون الدرامي الحالي.

وفي سياق آخر؛ كشفت عبير منير، عن رأيها في الأزمات التي تحدث بين الفنانين، ونشر الأسرار والفضائح على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وآخرها أزمة طلاق النجمين أحمد سعد وسمية الخشاب.