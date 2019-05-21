"بين بحرين" يحظى بعرضين خلال مهرجان "بروكلين" السينمائي في نسخته الـ22

ينافس فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائي (31 مايو/أيار-9 يونيو/حزيران)، وأثناء مشاركته في المهرجان، يحظى الفيلم بعرضين الأول يوم الثلاثاء 4 يونيو الساعة باستديوهات ويندميلز، والثاني يوم الخميس 6 يونيو/حزيران، وذلك بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة للمناقشات التي تلي العروض.

مهرجان بروكلين السينمائي مهرجان دولي تنافسي، أسسته منظمة غير ربحية، ويهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزاً لصناعة السينما.

وكان بين بحرين قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حيث حصل على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

وأحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

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الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

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