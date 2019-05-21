أبطال "حياة خفية" يلتقطون الصور على البساط الأحمر لمهرجان "كان"

حرص أبطال فيلم "حياة خفية" على التقاط الصور التذكارية على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائى فى يومه الخامس من دورته الثانية والسبعين. يذكر أن فيلم "حياة خفية" الذى يشارك فى هذه النسخة من المهرجان من بطولة الممثلة النمساوية فاليرى باشنر والممثل أوجست ديهل. قد يهمك أيضا:انطلاق الدورة 72 لمهرجان "كان" السينمائي" بعرض فيلم "موتى لا يموتون" حنين وعودة ومحطات انتظار في الدورة الجديدة لـ "مهرجان كان السينمائي"

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